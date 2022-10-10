***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12,78 % 0,00104075Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.598,7 % 0,13019103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri109,18 % 0,00889113Fon Yönetim Ücreti1.234,39 % 0,10052324Hisse Senedi Komisyonu525,18 % 0,04276833Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,59 % 0,00078097Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar82,2 % 0,006694Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112,12 % 0,00913056TOPLAM GİDERLER3.684,14 % 0,30002001DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.227.964,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070170BIST