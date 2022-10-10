***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri185,18 % 0,00486949Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.585,7 % 0,46243287Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.522,51 % 0,80261871Fon Yönetim Ücreti15.973,96 % 0,42005062Hisse Senedi Komisyonu926,24 % 0,02435637Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9,54 % 0,00025086Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu237,99 % 0,00625818Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.878,41 % 0,04939459Türev Araçlar Komisyonu1.211,4 % 0,03185493Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.846,41 % 0,23262485TOPLAM GİDERLER77.377,34 % 2,03471146DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.802.865,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070172BIST