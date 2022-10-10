***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri456,9 % 0,00983401Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.069,84 % 0,32435314Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.324,26 % 0,07154914Fon Yönetim Ücreti25.187,03 % 0,54210876Hisse Senedi Komisyonu620,38 % 0,01335264Tahvil Bono Komisyonu38,12 % 0,00082047Gecelik Ters Repo Komisyonu5 % 0,00010762Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu638,62 % 0,01374523Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.778,75 % 0,08133128Türev Araçlar Komisyonu2.827,73 % 0,06086217Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.315,25 % 0,13592521TOPLAM GİDERLER58.261,88 % 1,25398967DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.646.121,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070174BIST