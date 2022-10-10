***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri473,13 % 0,00775283Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,9 % 0,0019811Bağımsız Denetim Ücreti12.400,6 % 0,20319943Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.150,48 % 1,13311759Fon Yönetim Ücreti38.889,23 % 0,63724895Hisse Senedi Komisyonu433,95 % 0,00711082Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu23,48 % 0,00038475Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu736,56 % 0,01206946Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.939,57 % 0,03178229Türev Araçlar Komisyonu2.692,67 % 0,04412278Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.829,92 % 0,21023438TOPLAM GİDERLER139.690,49 % 2,28900438DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.102.674,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070175BIST