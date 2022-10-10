***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri15.388,87 % 0,01135147Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.071,2 % 0,01111714Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.836,93 % 0,05815338Fon Yönetim Ücreti465.512,33 % 0,34338114Hisse Senedi Komisyonu52.266,22 % 0,03855372Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.644,14 % 0,00563863Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu33.562,84 % 0,02475734Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.778,75 % 0,00278736Türev Araçlar Komisyonu120.465,36 % 0,08886023Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.547,8 % 0,00778049TOPLAM GİDERLER803.074,44 % 0,5923809DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ135.567.240 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070178BIST