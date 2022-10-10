***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.454,15 % 0,01180452Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.068,48 % 0,01230624Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.525,34 % 0,04044671Fon Yönetim Ücreti111.263,29 % 0,09086731Hisse Senedi Komisyonu65.927,12 % 0,05384184Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu922,05 % 0,00075303Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.859,32 % 0,00886867Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.778,75 % 0,00308606Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.767,04 % 0,00552656TOPLAM GİDERLER278.565,54 % 0,22750092DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.445.893,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070179BIST