***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 17:32
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
30.09.2022 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
14.454,15 % 0,01180452
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.068,48 % 0,01230624
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.525,34 % 0,04044671
Fon Yönetim Ücreti
111.263,29 % 0,09086731
Hisse Senedi Komisyonu
65.927,12 % 0,05384184
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
922,05 % 0,00075303
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.859,32 % 0,00886867
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.778,75 % 0,00308606
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.767,04 % 0,00552656
TOPLAM GİDERLER
278.565,54 % 0,22750092
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
122.445.893,36 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070179
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:05995,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,94
|Açılış
|: 995,75
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5846
|18,5943
|% 0,10
|
|Euro
|18,0424
|18,0630
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,3221
|20,4240
|% -0,78
|
|Frank
|18,5692
|18,6810
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-2,47
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.701
|6.769
|-12,00
|
|Yarım
|3.265
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,19
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,29
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-2,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR