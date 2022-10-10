***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri32.691,23 % 0,01240888Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.068,48 % 0,00571967Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.921,9 % 0,03716901Fon Yönetim Ücreti530.247,61 % 0,2012704Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.369,59 % 0,00241776Gecelik Ters Repo Komisyonu220,51 % 0,0000837Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu48.793,67 % 0,01852101Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.749,05 % 0,00142306Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.641,56 % 0,00593719TOPLAM GİDERLER750.703,6 % 0,28495068DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ263.450.364,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070181BIST