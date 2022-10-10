***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.156,26 % 0,01309596Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.067,12 % 0,09150953Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.787,29 % 0,25986682Fon Yönetim Ücreti66.879,93 % 0,40619247Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0,15 % 0,00000091Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu143,35 % 0,00087063Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.778,75 % 0,02295008Türev Araçlar Komisyonu4.331,88 % 0,02630949Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.672,91 % 0,06482147TOPLAM GİDERLER145.817,64 % 0,88561736DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.465.083,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070182BIST