***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.365,06 % 0,00879558Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,9 % 0,00024361Bağımsız Denetim Ücreti12.320 % 0,02482475Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.967,08 % 0,02814361Fon Yönetim Ücreti173.459,66 % 0,34952048Hisse Senedi Komisyonu27.503,82 % 0,05542008Tahvil Bono Komisyonu85,33 % 0,00017194Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu930,11 % 0,00187417Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.974,4 % 0,00397841Türev Araçlar Komisyonu33.534,12 % 0,06757111Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.795,47 % 0,00361786TOPLAM GİDERLER270.055,95 % 0,54416159DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.627.895,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070184BIST