***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.078,63 % 0,00434106Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.585,7 % 0,07077553Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.691,99 % 0,06315409Fon Yönetim Ücreti25.863,63 % 0,10409094Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6,68 % 0,00002688Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.490,6 % 0,00599908Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.330,74 % 0,00535571TOPLAM GİDERLER63.047,97 % 0,2537433DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.847.147,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070185BIST