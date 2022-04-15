***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYROTP00018Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 25.04.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verildiği takvim ayının son günü kapanış fiyatları ile hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, bir sonraki takvim ayının ilk iş günü yerine getirilir. Yatırımcılar BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.00'e kadar katılma payı satım talimatı verebilirler. Yatırımcıların fona yatırım yaptıktan sonra en az 12 ay süre ile fon katılma paylarını satmamaları beklenmektedir. Fon katılma paylarını satmak isteyen bir yatırımcı, 12 aylık sürenin sonundan en az 3 ay önce fondan çıkış talimatını vererek 12 aylık sürenin sonunda fondan çıkabilir. Rota Portföy Yönetimi A.Ş. 500000 Kurucu'ya iletilen alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar (ihraç tarihini takip eden 30 günlük süreç dahil) yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı satış esaslarına ilişkin belirlenen süreler dışında iletilecek olan çıkış talimatları için uygulanacak esaslar izahnamenin 6.3. maddesinde belirtilmiştir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.rotaportfoy.com.tr Fon portföyüne, yurtiçinde/yurtdışında organize ve/veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev araçlar (future, forward ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma aracı ve altın işlemleri ile diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin 2.6 no'lu maddesinde yer almaktadırFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriBorsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse senetleri ana varlık sınıfı olmak üzere, çeşitli varlıklarda uzun ve kısa pozisyonlar almak suretiyle yatırımcısına uzun vadede yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler Tebliğ'in 4. maddesinde tanımlananların tamamından, bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşacak ve ana yönetim stratejisi gereği net uzun hisse senedi pozisyonu taşınacaktır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,002055 0,75 5 Fon paylarının iktisap edilmesinden itibaren 12 aydan önce satan yatırımcılardan %5 oranında erken çıkış komisyonu tahsil edilir. 25Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 26.11.2021 33 Düzey 3/TürevFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTevfik Eraslan Düzey 3/TürevAli Emrah Yücel Düzey 3/TürevBüşra Özcan Düzey 3/Türevİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul 0212 950 0950 0212 950 0955 info@rotaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSerengil Özünlü Yatırım Danışmanı 0212 950 0959 serengil.ozunlu@rotaportfoy.com.trTuğçe Çelikyürek Operasyon Yönetmeni 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021312BIST