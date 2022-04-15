***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.04.2022 20:30
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYROTP00018
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 25.04.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verildiği takvim ayının son günü kapanış fiyatları ile hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, bir sonraki takvim ayının ilk iş günü yerine getirilir. Yatırımcılar BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.00'e kadar katılma payı satım talimatı verebilirler. Yatırımcıların fona yatırım yaptıktan sonra en az 12 ay süre ile fon katılma paylarını satmamaları beklenmektedir. Fon katılma paylarını satmak isteyen bir yatırımcı, 12 aylık sürenin sonundan en az 3 ay önce fondan çıkış talimatını vererek 12 aylık sürenin sonunda fondan çıkabilir. Rota Portföy Yönetimi A.Ş. 500000 Kurucu'ya iletilen alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar (ihraç tarihini takip eden 30 günlük süreç dahil) yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı satış esaslarına ilişkin belirlenen süreler dışında iletilecek olan çıkış talimatları için uygulanacak esaslar izahnamenin 6.3. maddesinde belirtilmiştir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.rotaportfoy.com.tr Fon portföyüne, yurtiçinde/yurtdışında organize ve/veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev araçlar (future, forward ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma aracı ve altın işlemleri ile diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin 2.6 no'lu maddesinde yer almaktadır
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse senetleri ana varlık sınıfı olmak üzere, çeşitli varlıklarda uzun ve kısa pozisyonlar almak suretiyle yatırımcısına uzun vadede yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler Tebliğ'in 4. maddesinde tanımlananların tamamından, bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşacak ve ana yönetim stratejisi gereği net uzun hisse senedi pozisyonu taşınacaktır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,002055 0,75 5 Fon paylarının iktisap edilmesinden itibaren 12 aydan önce satan yatırımcılardan %5 oranında erken çıkış komisyonu tahsil edilir. 25
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 26.11.2021 33 Düzey 3/Türev
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tevfik Eraslan Düzey 3/Türev
Ali Emrah Yücel Düzey 3/Türev
Büşra Özcan Düzey 3/Türev
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul 0212 950 0950 0212 950 0955 info@rotaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Serengil Özünlü Yatırım Danışmanı 0212 950 0959 serengil.ozunlu@rotaportfoy.com.tr
Tuğçe Çelikyürek Operasyon Yönetmeni 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021312
BIST