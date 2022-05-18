***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir. TEFAS,Rota Portföy Yönetimi A.Ş.,Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 A grubu katılma payı Kurucu?ya iletilen talimatın tutar olarak verilmesi halinde alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma usulleri dağıtıcı tarafından belirlenir. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031284BIST