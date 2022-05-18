***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2022 18:47
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir. TEFAS,Rota Portföy Yönetimi A.Ş.,Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 A grubu katılma payı Kurucu?ya iletilen talimatın tutar olarak verilmesi halinde alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma usulleri dağıtıcı tarafından belirlenir. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031284
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0324
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0457
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05934,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,70
|Açılış
|: 934,10
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9281
|15,9316
|% 0,19
|
|Euro
|16,6998
|16,7579
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,6843
|19,7831
|% -0,66
|
|Frank
|16,0825
|16,1794
|% 0,87
|
|Riyal
|4,2372
|4,2584
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|6,64
|
|Altın Gr.
|934
|934
|5,49
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de