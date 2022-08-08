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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.08.2022 18:39
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli dağılım ile katma değer yaratmayı hedeflemektedir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053121


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DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
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Altın Gr. 1.033 1.033 1,82  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.909 6.990 3,00  
Yarım 3.367 3.417 1,00  
Çeyrek 1.688 1.708 1,00  
Gümüş.Ons 20,48 20,51 -0,17  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 -0,13  
B. Petrol 96,30 96,30 -0,35  
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