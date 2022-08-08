***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli dağılım ile katma değer yaratmayı hedeflemektedir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053121BIST