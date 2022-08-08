***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.08.2022 18:39
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli dağılım ile katma değer yaratmayı hedeflemektedir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053121
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0468
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.033,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8995
|17,9028
|% -0,26
|
|Euro
|18,2650
|18,3013
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,5414
|21,6495
|% -0,23
|
|Frank
|18,6915
|18,8041
|% -0,00
|
|Riyal
|4,7494
|4,7732
|% -0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,82
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.909
|6.990
|3,00
|
|Yarım
|3.367
|3.417
|1,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|96,30
|96,30
|-0,35
|