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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.09.2022 11:52
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYROTP00133
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir. Rota Portföy Yönetimi A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. 1 Kurucu'ya iletilen talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle fon izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.rotaportfoy.com.tr Fon portföyüne ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, finansal endeksler ile Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek emtia dahil diğer varlıklara dayalı tü
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SMRTG 57,05 222.099.136 % 9,92  
CRDFA 3,71 17.907.961 % 9,76  
UNLU 7,13 40.330.086 % 9,36  
ULUFA 7,86 29.366.721 % 9,32  
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12:01 Alış Satış %  
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Riyal 4,8660 4,8904 % 0,18  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 -3,61  
Altın Gr. 988 989 2,06  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.696 6.768 -28,00  
Yarım 3.262 3.309 -11,00  
Çeyrek 1.636 1.655 -5,00  
Gümüş.Ons 19,60 19,62 0,04  
Gümüş Gr. 11,60 11,63 0,08  
B. Petrol 91,23 91,23 1,40  
Seans Raporu 12:01
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