***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.10.2022 09:54
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. A Grubu Paylar: 7 - B Grubu Paylar:5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073220
BIST
11:563.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 10,60
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:5618,6037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:5618,1622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0459
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1460
11:56968,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,51
|Açılış
|: 968,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:54
|KTSKR
|44,90
|104.772.038
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|367.699.246
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|23.778.058
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.893.675
|% 9,99
|
|KRVGD
|15,55
|77.744.248
|% 9,97
|
|ETILR
|8,79
|51.306.060
|% -5,28
|
|MZHLD
|116,10
|50.700.588
|% -4,60
|
|DAGHL
|28,88
|12.148.770
|% -3,73
|
|SONME
|43,44
|6.894.784
|% -3,64
|
|SMART
|8,15
|13.505.859
|% -3,44
|
|THYAO
|98,45
|2.317.593.963
|% -0,61
|
|TUPRS
|376,30
|1.462.886.979
|% 2,20
|
|YKBNK
|9,62
|959.285.932
|% -0,72
|
|AKBNK
|15,63
|863.890.527
|% -0,76
|
|HALKB
|8,88
|811.491.779
|% 2,07
|
|EKGYO
|4,51
|577.880.178
|% 0,22
|
|TSKB
|2,85
|309.747.081
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,62
|959.285.932
|% -0,72
|
|HALKB
|8,88
|811.491.779
|% 2,07
|
|SKBNK
|1,97
|172.846.602
|% 3,14
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5967
|18,6040
|% -0,02
|
|Euro
|18,1534
|18,1650
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,6522
|20,7558
|% -0,85
|
|Frank
|18,3507
|18,4613
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,07
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-8,17
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.593
|6.702
|-7,00
|
|Yarım
|3.213
|3.277
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|-1,08
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, BIMAS
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 57 artarak (% 0.10 ) 3, 455
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, KERVN, MRSHL, SMRTG, ORGE, ERCB, ISGYO, KRVGD, KTSKR
-
12:09
MTRKS, YAPRK, ALKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:09
ETILR, MZHLD, değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında