***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYROTP00166Fonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir. Rota Portföy Yönetimi A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.rotaportfoy.com.tr Fon portföyüne ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, finansal endeksler ile Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek emtia dahil diğer varlıklara dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma aracı, altın işlemleri ve repo, kredi vb borçlanma yöntemleri ile diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşur. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,000821 0,30 15Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 26.11.2021 33 Düzey 3/TürevFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTevfik Eraslan Düzey 3/TürevAli Emrah Yücel Düzey 3/TürevBüşra Özcan Düzey 3/Türevİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul 0212 950 0950 0212 950 0955 info@rotaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTuğçe Çelikyürek Opersyon Yönetmeni 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.trSerengil Özünlü Yatırım Danışmanı 0212 950 0959 serengil.ozunlu@rotaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073147BIST