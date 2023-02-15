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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.02.2023 18:07
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi SÜRESİZ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113603


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.950
Değişim :  9,88% |  445,13
Açılış :  4.769  
Önceki Kapanış :  4.505  
En Yüksek
4.951 En Düşük
4.769
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLGM 0,99 33.291.176 % 10,00  
ERSU 6,27 16.261.533 % 10,00  
TUKAS 18,48 109.964.938 % 10,00  
BIMAS 132,00 692.729.347 % 10,00  
ALMAD 4,18 13.807.446 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8470 18,8505 % 0,08  
Euro 20,1171 20,1208 % -0,57  
Sterlin 22,5710 22,6842 % -1,28  
Frank 20,3081 20,4305 % -0,24  
Riyal 5,0093 5,0344 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 -24,14  
Altın Gr. 1.111 1.111 -12,67  
Cumhuriyet 7.517 7.631 -117,00  
Tam 7.544 7.614 -104,00  
Yarım 3.685 3.726 -50,00  
Çeyrek 1.843 1.863 -25,00  
Gümüş.Ons 21,51 21,53 -0,36  
Gümüş Gr. 13,06 13,08 -0,17  
B. Petrol 84,36 84,36 -1,22  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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