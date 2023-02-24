***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.02.2023 14:54
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 20.02.2023
ISIN Kodu TRYROTP00232
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 15 Yıl
Fonun Tasfiye Tarihi 24.02.2038
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun temel yatırım stratejisi iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve sonuçlarının yönetilebilmesi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilişkilendirilebilecek farklı alanlarda daha kapsamlı ve yaygın uygulamaların önünü açacak, Türkiye için yeni teknoloji çözümlerini içeren ilgili paydaşı kişi ve kurumlarla birlikte ortak girişim modeli ile kurulacak/kurulu olan şirketlerin paylarına, borçlanma araçlarına, fon kullanıcısı oldukları kira sertifikalarına ve/veya borç karmasına ya da bu amaçla kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapmaktır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım talimatları Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 90 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 5 yıl boyunca her Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15'i saat 17:00'a kadar iletilebilir. Rota Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Katılma payı alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Kurucunun Yönetim Kurulunun karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 12:30'a kadar verilen alım talimatlarının yatırım araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 12:30'dan sonra verilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar. Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,000685 0,25
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 26.11.2021 33 Düzey 3/Türev
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tevfik Eraslan Düzey 3/Türev
Özcan Türkakın
Ali Emrah Yücel Düzey 3/Türev
Çiğdem İçel
Hanzade Sarıçiçek
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul 0212 950 0950 0212 950 0955 info@rotaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tuğçe Çelikyürek Operasyon Müdür Yrd. 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
Berk Yılmaz Yatırım Danışmanı 0212 950 0959 berk.yilmaz@rotaportfoy.om.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116693
BIST