***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 20.02.2023ISIN Kodu TRYROTP00232Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 15 YılFonun Tasfiye Tarihi 24.02.2038Fonun Yatırım Stratejisi Fonun temel yatırım stratejisi iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve sonuçlarının yönetilebilmesi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilişkilendirilebilecek farklı alanlarda daha kapsamlı ve yaygın uygulamaların önünü açacak, Türkiye için yeni teknoloji çözümlerini içeren ilgili paydaşı kişi ve kurumlarla birlikte ortak girişim modeli ile kurulacak/kurulu olan şirketlerin paylarına, borçlanma araçlarına, fon kullanıcısı oldukları kira sertifikalarına ve/veya borç karmasına ya da bu amaçla kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapmaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım talimatları Fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 90 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 5 yıl boyunca her Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15'i saat 17:00'a kadar iletilebilir. Rota Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Katılma payı alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Kurucunun Yönetim Kurulunun karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle bu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 12:30'a kadar verilen alım talimatlarının yatırım araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 12:30'dan sonra verilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar. Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,000685 0,25Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 26.11.2021 33 Düzey 3/TürevFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTevfik Eraslan Düzey 3/TürevÖzcan TürkakınAli Emrah Yücel Düzey 3/TürevÇiğdem İçelHanzade SarıçiçekFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Emrah Yücelİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul 0212 950 0950 0212 950 0955 info@rotaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTuğçe Çelikyürek Operasyon Müdür Yrd. 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.trBerk Yılmaz Yatırım Danışmanı 0212 950 0959 berk.yilmaz@rotaportfoy.om.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116693BIST