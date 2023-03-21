***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10Fonun Yatırım Stratejisi Fon başta Başkent Menkul Değerler A.Ş. olmak üzere, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren, gelişme potansiyeli yüksek, halka açık olmayan ve mali yapısının kuvvetlendirmesi ile büyüme sağlayabilecek anonim şirketlere ve sermaye piyasası faaliyetlerini geliştirmeye yönelik büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji tabanlı anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketler ile sermaye piyasası faaliyetlerini geliştirmeye yönelik teknoloji tabanlı şirketlere, sermaye aktarımı yapmayı ve/veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya bunlara borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde kaynak sağlamayı ve/veya sermaye piyasalarında faaliyet gösterecek girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,004794 1,75Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 26.10.2021 35 Düzey 3/TürevFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTevfik ERASLAN 05.05.2022 Profesyonel Deneyim: Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür (25.11.2021-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (02.09.2013-31.08.2021) Genel Müdür Yard. (2008-02.09.2013) Müdür (2004-2008) Müdür Yardımcısı (2001-2003) Düzey 3/TürevÖzcan TÜRKAKIN 05.05.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (2018-2022) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2016-2018) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür (2013-2016) Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (2002-2013) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür (1997-2002) Türkiye İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü (1984-1997)Ali Emrah YÜCEL 05.05.2022 Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (03.01.2021-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-31.12.2021) Alternatif Yatırım Ürünleri/Müdür (01.02.2014-31.08.2014) İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Portföy Yönetimi Müdürlüğü / Müdür (2010-2014) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Müdür Yardımcısı (2008-2010) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Bölüm Yönetmeni (2006-2008) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Uzman (2004-2006) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Uzman Yardımcısı (2001-2004) Düzey 3/TürevTufan BOLKAN Başkent Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (1991 – Devam) Tudas Tarımsal Sanayi Ürünler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı (gayrimenkul projeleri, tarımsal ürünler, finans) (1999-Devam) Yatırım ve Finans (1988 – 1998) İhracat, Üretim Bölüm Başkanı (1983 – 1988) Üretim, İhracat Bölüm Şefi (1978 – 1983)Çağrı EROLSUN Başkent Menkul Değerler A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi (2021-Devam) VLM Yapı Sistemleri Yatırım A.Ş. / Yönetici (2021- Devam) TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim A.Ş. / Gen. Müd. Yrd. (2020-2021) ERS İstanbul Yapı ve Tic. A.Ş. / Genel Müdür (2017-2020) NAR Yatırım A.Ş. / Genel Müdür (2013-2017) Dedeman Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. / Genel Müdür (2007-2013)Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli emrah Yücel Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (03.01.2021-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-31.12.2021) 22 Düzey 3/Türevİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul 0212 950 0950 0212 950 0955 info@rotaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTuğçe Çelikyürek Operasyon Müdür Yardımcısı 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.trKerem Aksoy Yatırım Danışmanı/Direktör 0212 950 0962 kerem.aksoy@rotaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126754BIST