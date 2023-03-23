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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.03.2023 17:51
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların Borsa İstanbul ve yurtdışı piyasalarının (New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, katılma payı satım talimatı ise satım talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir. TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım, Gri Portföy Yönetimi A.Ş.Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Odeabank A.Ş. 1 Kurucu?ya iletilen talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, yatırımcının özellikle nakit kalma tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma usulleri dağıtıcı tarafından belirlenir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127453


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DGGYO 38,10 105.574.376 % 9,99  
EYGYO 19,97 119.174.172 % 9,97  
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Altın Gr. 1.220 1.220 14,20  
Cumhuriyet 8.177 8.301 140,00  
Tam 8.229 8.337 77,00  
Yarım 4.034 4.079 37,00  
Çeyrek 2.017 2.040 19,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 0,16  
Gümüş Gr. 14,15 14,17 0,09  
B. Petrol 76,33 76,33 -0,36  
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