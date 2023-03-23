***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların Borsa İstanbul ve yurtdışı piyasalarının (New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)) birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, katılma payı satım talimatı ise satım talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir. TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım, Gri Portföy Yönetimi A.Ş.Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Odeabank A.Ş. 1 Kurucu?ya iletilen talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, yatırımcının özellikle nakit kalma tercihini beyan etmemesi durumunda, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma usulleri dağıtıcı tarafından belirlenir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127453BIST