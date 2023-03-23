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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.03.2023 17:57
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Hisse Senedi Şemsiye Fon

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127462


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MMCAS 6,05 2.006.998 % 10,00  
DURDO 52,80 24.447.983 % 10,00  
DGGYO 38,10 105.574.376 % 9,99  
EYGYO 19,97 119.174.172 % 9,97  
KAPLM 100,40 10.920.122 % 9,97  
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Sterlin 23,3851 23,5024 % 0,41  
Frank 20,7525 20,8775 % 0,36  
Riyal 5,0541 5,0795 % -0,00  
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Altın Ons 1.993 1.994 23,61  
Altın Gr. 1.220 1.220 14,20  
Cumhuriyet 8.177 8.301 140,00  
Tam 8.229 8.337 77,00  
Yarım 4.034 4.079 37,00  
Çeyrek 2.017 2.040 19,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 0,16  
Gümüş Gr. 14,15 14,17 0,09  
B. Petrol 76,33 76,33 -0,36  
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