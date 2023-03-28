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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.03.2023 15:15
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS aracılığyıla, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatı verileilir. Kurucu aracılığyla, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 15:00 saatleri arasında katılma payı alım ve satım talimatı verilebilir. Yine kurucu aracılığıyla, saat 15:00 – 17:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Bu saat aralığında katılma payı iadesi olmadığı durumda, ilgili saatler içerisinde yatırımcılardan gelecek talimatlar çerçevesinde katılma payı satın alımı gerçekleştirilemeyecektir. TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Gri Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank A.Ş., Turkishbank A.Ş., Turkish Yatırım menkul Değerler A.Ş. 1 TEFAS işlem saatlerinde ve Kurucu aracılığıyla 09:00-15:00 ile 15:00-17.00 aralığında alınan talimatlar dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir. TEFAS platformu dışında katılma payı alım/satım talimatları yalnızca Kurucu aracılığyıla gerçekleştirilebilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128512


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TDGYO 11,33 6.335.218 % 10,00  
EKSUN 65,00 1.909.310 % 9,98  
AVHOL 20,72 37.274.615 % 9,98  
KRGYO 11,57 21.077.030 % 9,98  
ULAS 13,12 19.790.474 % 9,97  
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Sterlin 23,5186 23,6365 % 0,57  
Frank 20,7002 20,8249 % -0,31  
Riyal 5,0729 5,0984 % 0,11  
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Altın Ons 1.967 1.967 10,28  
Altın Gr. 1.208 1.208 7,39  
Cumhuriyet 8.177 8.300 75,00  
Tam 8.184 8.281 40,00  
Yarım 4.012 4.052 19,00  
Çeyrek 2.006 2.026 10,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 0,15  
Gümüş Gr. 14,24 14,26 0,08  
B. Petrol 78,17 78,17 0,41  
Seans Raporu 17:59
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