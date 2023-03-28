***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.03.2023 15:15
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS aracılığyıla, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatı verileilir. Kurucu aracılığyla, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 15:00 saatleri arasında katılma payı alım ve satım talimatı verilebilir. Yine kurucu aracılığıyla, saat 15:00 – 17:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Bu saat aralığında katılma payı iadesi olmadığı durumda, ilgili saatler içerisinde yatırımcılardan gelecek talimatlar çerçevesinde katılma payı satın alımı gerçekleştirilemeyecektir. TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Gri Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank A.Ş., Turkishbank A.Ş., Turkish Yatırım menkul Değerler A.Ş. 1 TEFAS işlem saatlerinde ve Kurucu aracılığıyla 09:00-15:00 ile 15:00-17.00 aralığında alınan talimatlar dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir. TEFAS platformu dışında katılma payı alım/satım talimatları yalnızca Kurucu aracılığyıla gerçekleştirilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128512
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1157
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.209,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.209,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ULAS
|13,12
|19.790.474
|% 9,97
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|SANEL
|15,81
|25.209.412
|% -9,97
|
|ULUFA
|6,33
|57.034.903
|% -9,96
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|YYLGD
|32,74
|2.761.941.588
|% 4,60
|
|EUREN
|12,27
|1.317.410.668
|% -0,41
|
|GOKNR
|22,24
|1.131.938.509
|% -7,72
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|EUREN
|12,27
|1.317.410.668
|% -0,41
|
|YYLGD
|32,74
|2.761.941.588
|% 4,60
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|GOKNR
|22,24
|1.131.938.509
|% -7,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1081
|19,1136
|% 0,14
|
|Euro
|20,7235
|20,7353
|% 0,56
|
|Sterlin
|23,5186
|23,6365
|% 0,57
|
|Frank
|20,7002
|20,8249
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0729
|5,0984
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,28
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|7,39
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.184
|8.281
|40,00
|
|Yarım
|4.012
|4.052
|19,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.026
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,08
|
|B. Petrol
|78,17
|78,17
|0,41
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem