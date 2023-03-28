***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerTEFAS aracılığyıla, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatı verileilir. Kurucu aracılığyla, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 15:00 saatleri arasında katılma payı alım ve satım talimatı verilebilir. Yine kurucu aracılığıyla, saat 15:00 – 17:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Bu saat aralığında katılma payı iadesi olmadığı durumda, ilgili saatler içerisinde yatırımcılardan gelecek talimatlar çerçevesinde katılma payı satın alımı gerçekleştirilemeyecektir. TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Gri Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank A.Ş., Turkishbank A.Ş., Turkish Yatırım menkul Değerler A.Ş. 1 TEFAS işlem saatlerinde ve Kurucu aracılığıyla 09:00-15:00 ile 15:00-17.00 aralığında alınan talimatlar dışında başka bir saat diliminde talimat iletilmesi mümkün değildir. TEFAS platformu dışında katılma payı alım/satım talimatları yalnızca Kurucu aracılığyıla gerçekleştirilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128512BIST