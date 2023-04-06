***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.04.2023 10:04
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132325
BIST
10:304.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,22
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.950
En Düşük
4.920
10:3019,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2729
En Düşük
19,2167
10:3021,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1469
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,1544
En Düşük
20,9548
10:301.248,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.248,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler10:30
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|ELITE
|13,64
|13.018.507
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|150.007
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|6.584.672
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|27.786.953
|% 9,98
|
|ONCSM
|135,60
|20.512.966
|% -5,51
|
|IHAAS
|137,30
|2.834.855
|% -4,98
|
|IMASM
|325,60
|10.410.559
|% -3,78
|
|DOGUB
|19,30
|12.600.846
|% -3,40
|
|HEDEF
|21,44
|3.838.620
|% -3,07
|
|AKFYE
|17,21
|665.639.350
|% 3,49
|
|ASTOR
|58,90
|626.111.846
|% 3,33
|
|THYAO
|126,30
|419.561.996
|% 0,80
|
|TOASO
|204,30
|365.499.612
|% 3,29
|
|EKSUN
|80,25
|275.251.282
|% 2,82
|
|AKFYE
|17,21
|665.639.350
|% 3,49
|
|YYAPI
|2,85
|81.637.640
|% 5,95
|
|EKGYO
|6,45
|178.002.659
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,57
|70.447.127
|% 1,98
|
|YGYO
|2,14
|39.906.880
|% 1,90
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2621
|19,2698
|% 0,17
|
|Euro
|21,0784
|21,1544
|% 0,70
|
|Sterlin
|23,9767
|24,0969
|% 0,29
|
|Frank
|21,1858
|21,3135
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1185
|5,1442
|% 0,09
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-4,36
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.474
|8.549
|-27,00
|
|Yarım
|4.139
|4.183
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.069
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,43
|