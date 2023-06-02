***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2023 18:37
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tevfik Eraslan Düzey 3/Türev
Ali Emrah Yücel Düzey 3/Türev
Selin Yıldırım Düzey 3/Türev
Mehmet Sinan Veziroğlu Düzey 3/Türev
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155806
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 155,17
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.051
En Yüksek
5.147
18:0520,9019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0978
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
18:0522,4646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0512
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
18:051.317,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,41
|Açılış
|: 1.317,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.316,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8964
|20,9007
|% 0,46
|
|Euro
|22,4594
|22,4834
|% -0,14
|
|Sterlin
|25,9774
|26,1077
|% 0,03
|
|Frank
|22,9375
|23,0756
|% 0,30
|
|Riyal
|5,5558
|5,5836
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-16,41
|
|Altın Gr.
|1.318
|1.318
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|9.028
|9.165
|-57,00
|
|Tam
|8.988
|9.222
|-57,79
|
|Yarım
|4.405
|4.520
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde 9.61 oranında artışla 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 089, 228 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 21 artarak (% 3.34 ) 4, 588
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZEDUR, SEKFK, EKIZ, BURCE, ADEL, TKFEN
-
17:57
ISCTR, ZPLIB, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ULUFA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında