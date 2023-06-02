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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.06.2023 18:40
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tevfik Eraslan Düzey 3/Türev
Ali Emrah Yücel Düzey 3/Türev
Selin Yıldırım Düzey 3/Türev
Mehmet Sinan Veziroğlu Düzey 3/Türev




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155816


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKFK 8,59 30.742.421 % 9,99  
TKFEN 33,46 208.846.224 % 9,99  
BURCE 136,70 152.509.472 % 9,98  
EKIZ 14,02 1.129.541 % 9,96  
ZEDUR 43,30 9.299.370 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 20,8975 20,9018 % 0,47  
Euro 22,6000 22,6500 % 0,00  
Sterlin 25,9719 26,1022 % 0,01  
Frank 22,9294 23,0675 % 0,26  
Riyal 5,5550 5,5828 % 0,48  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.957 -21,07  
Altın Gr. 1.318 1.318 -4,43  
Cumhuriyet 9.028 9.165 -57,00  
Tam 8.988 9.222 -57,79  
Yarım 4.404 4.520 -46,00  
Çeyrek 2.209 2.267 -23,00  
Gümüş.Ons 23,67 23,69 -0,20  
Gümüş Gr. 15,93 15,95 -0,03  
B. Petrol 75,86 75,86 1,56  
Seans Raporu 18:05
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