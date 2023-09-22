***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.09.2023 14:31
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. A Grubu Paylar: 6 - B Grubu Paylar:5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196833
BIST
'
14:448.032
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 31,07
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
14:4427,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0469
|Açılış
|: 27,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1679
En Düşük
27,0615
14:4428,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0135
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
14:441.682,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.682,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ADGYO
|30,14
|5.653.571
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|89.519.578
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|58.597.823
|% 9,99
|
|CIMSA
|296,10
|1.681.402.341
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|EUYO
|14,02
|12.967.153
|% -9,96
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|GARFA
|84,10
|74.927.186
|% -6,81
|
|GIPTA
|34,48
|1.336.156.501
|% -6,61
|
|TUPRS
|152,60
|6.746.936.698
|% 3,25
|
|ASTOR
|143,20
|4.785.526.638
|% 1,92
|
|ISCTR
|24,32
|4.671.159.132
|% 5,10
|
|THYAO
|228,70
|3.940.885.685
|% -1,68
|
|EUPWR
|248,80
|3.753.417.733
|% 8,65
|
|ZOREN
|4,92
|1.317.403.105
|% 4,02
|
|ISCTR
|24,32
|4.671.159.132
|% 5,10
|
|KATMR
|2,26
|391.970.355
|% 9,71
|
|YKBNK
|16,98
|2.496.512.288
|% -0,12
|
|TUKAS
|9,31
|1.168.244.125
|% -5,29
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1624
|27,1675
|% 0,17
|
|Euro
|28,9006
|28,9145
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,2007
|33,3672
|% -0,13
|
|Frank
|29,8478
|30,0276
|% -0,05
|
|Riyal
|7,2211
|7,2573
|% 0,18
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,48
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,27
|
|Cumhuriyet
|11.323
|11.494
|25,00
|
|Tam
|11.102
|11.169
|-21,00
|
|Yarım
|5.568
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,71
|0,28
|
|B. Petrol
|94,16
|94,16
|0,86
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59EGGUB
Yüzde 5.00 oranında artışla 136.50 lira fiyatla işlem gören hissede 712, 172 adet işlem
-
14:58TSPOR
Yüzde 4.04 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 589, 715 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 65 artarak (% 0.24 ) 8, 451
-
14:57XU100
Endeks 8, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 83, 646.00 milyon TL de
-
14:56EUPWR
Yüzde 8.78 oranında artışla 249.10 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 195, 623 adet işlem