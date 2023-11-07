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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.11.2023 16:56
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 07.11.2023
ISIN Kodu TRYROTP00331
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 15 Yıl
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek ve kaynak ihtiyacı olan teknoloji tabanlı şirketlere sermaye aktarımı yapmayı ve/veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya bunlara borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde kaynak sağlamayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.
Fon girişim şirketlerine doğrudan ve/veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşlar vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı ve/veya pay devri yoluyla ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.
Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketlere ortak olabilir.
Fon, Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.
Fon girişim şirketi niteliği haiz yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçları ve/veya bu şirketlerin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir.
Fon, Tebliğ'de tanımlana özel amaçlı şirketler ve/veya kolektif yatırım amacıyla yurt dışında kurulu kuruluşların borçlanma araçlarına ve/veya bunların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yazılım ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin borçlanma araçlarına, fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına, paya dönüştürülebilir/değiştirilebilir kıymetlerine, ortaklık paylarına ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardan oluşacaktır.
Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki esaslara uygun şirketler tercih edilir:
• Gelişim ve büyüme potansiyeli arz etmesi
• Katma değer yaratan sektörlerde yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirmesi
• Başarılı geçmiş performans ve büyüme odaklı vizyon ile sektörlerinde lider olma potansiyeli taşıması
Borçlanma araçları ve/veya kira sertifikalarından itfa ve/veya satış ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleri ile çıkış gerçekleştirilecektir.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215096


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