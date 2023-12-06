***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2023 15:05
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.
ISIN Kodu TRYROTP00380
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak, Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek ve kaynak ihtiyacı olan teknoloji tabanlı şirketlere sermaye aktarımı yapmayı ve/veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya bunlara borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde kaynak sağlamayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00137 0,50
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 26.10.2021 33 Düzey 3/Türev
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tevfik ERASLAN Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür (25.11.2021-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (02.09.2013-31.08.2021) Genel Müdür Yard. (2008-02.09.2013) Müdür (2004-2008) Müdür Yardımcısı (2001-2003) Düzey 3/Türev
Özcan TÜRKAKIN İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (2018-2022) Yönetim Kurulu Üyesi (2016-2018) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür (2013-2016) Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (2002-2013) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür (1997-2002) Türkiye İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü (1984-1997)
Ali Emrah YÜCEL Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (03.01.2022-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-31.12.2021) Alternatif Yatırım Ürünleri Müdür (01.02.2014-31.08.2014) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetimi Müdürlüğü/Müdür (2010-2014) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Müdür Yardımcısı (2008-2010) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Bölüm Yönetmeni (2006-2008) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Uzman (2004-2006) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Uzman Yardımcısı (2001-2004) Düzey 3/Türev
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 12.09.2022 Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (03.01.2021-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-31.12.2021) 21 Düzey 3/Türev
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul 0212 950 0950 0212 950 0955 info@rotaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tuğçe Çelikyürek Operasyon Müdür Yardımcısı 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
Kerem Aksoy Yatırım Danışmanı/Direktör 0212 950 0962 kerem.aksoy@rotaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222746
BIST