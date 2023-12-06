***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.ISIN Kodu TRYROTP00380Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak, Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek ve kaynak ihtiyacı olan teknoloji tabanlı şirketlere sermaye aktarımı yapmayı ve/veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya bunlara borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde kaynak sağlamayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00137 0,50Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 26.10.2021 33 Düzey 3/TürevFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTevfik ERASLAN Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür (25.11.2021-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (02.09.2013-31.08.2021) Genel Müdür Yard. (2008-02.09.2013) Müdür (2004-2008) Müdür Yardımcısı (2001-2003) Düzey 3/TürevÖzcan TÜRKAKIN İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (2018-2022) Yönetim Kurulu Üyesi (2016-2018) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür (2013-2016) Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (2002-2013) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür (1997-2002) Türkiye İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü (1984-1997)Ali Emrah YÜCEL Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (03.01.2022-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-31.12.2021) Alternatif Yatırım Ürünleri Müdür (01.02.2014-31.08.2014) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetimi Müdürlüğü/Müdür (2010-2014) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Müdür Yardımcısı (2008-2010) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Bölüm Yönetmeni (2006-2008) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Uzman (2004-2006) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Uzman Yardımcısı (2001-2004) Düzey 3/TürevFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Emrah Yücel 12.09.2022 Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (03.01.2021-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-31.12.2021) 21 Düzey 3/Türevİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul 0212 950 0950 0212 950 0955 info@rotaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTuğçe Çelikyürek Operasyon Müdür Yardımcısı 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.trKerem Aksoy Yatırım Danışmanı/Direktör 0212 950 0962 kerem.aksoy@rotaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222746BIST