***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.12.2023 21:12
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225084
BIST
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18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0161
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1057
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.846,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.848,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|26.169.242
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|BTCIM
|126,90
|470.988.736
|% -10,00
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|THYAO
|249,00
|10.779.897.570
|% 1,10
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|TUPRS
|147,00
|4.716.222.040
|% -1,21
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|EKGYO
|7,40
|2.240.182.798
|% -1,46
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9994
|29,0172
|% 0,06
|
|Euro
|31,2800
|31,3521
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,3061
|36,4882
|% 0,03
|
|Frank
|32,9838
|33,1824
|% 0,32
|
|Riyal
|7,7108
|7,7494
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,79
|% 0,66
|
|Platin
|929,34
|932,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,41
|983,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,97
|72,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.979,74
|1.980,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 754 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 0.49 ) 8, 365
-
17:57XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
-
17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem