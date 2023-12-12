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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.12.2023 21:16
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, pil teknolojileri ve enerji temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225089


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 83,60 12.006.381 % 10,00  
EYGYO 26,40 56.136.433 % 10,00  
AVTUR 9,68 26.169.242 % 10,00  
TETMT 3.685,00 43.979.708 % 10,00  
KONKA 43,14 67.354.430 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9911 29,0293 % 0,10  
Euro 31,3007 31,3437 % 0,31  
Sterlin 36,3061 36,4882 % 0,03  
Frank 32,9838 33,1824 % 0,32  
Riyal 7,7108 7,7494 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,72 22,75 % 0,66  
Platin 927,46 930,15 % 0,66  
Paladyum 977,17 981,28 % 0,66  
Brent Pet. 73,07 73,07 % 0,66  
Altın Ons 1.978,17 1.978,42 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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