***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi olarak fon toplam degerinin asgari %80?i, devaml: olarak, ¢ip teknolojileri alaninda faaliyet gosteren, çip teknolojilerinin geligtirilmesini destekleyen sirketlerin ve bu sirketlerin tedarikgisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihrag ettigi ortaklık paylarina, Amerikan Depo Sertifikalarina, Global Depo Sertifikalarina, özel sektör bor¢lanma araglarma ve bahsi gegen temaya yatırım imkanı saglayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının katilma paylarina yatırılacaktır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240554BIST