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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.01.2024 18:49
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 22.05.2023
ISIN Kodu TRYROTP00273

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her gün, 2023 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık tarihlerinde, 2024 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık tarihlerinde, 2025 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık tarihlerinde, ve Fon ihraç tarihini takip eden 3 yıllık sürenin son gününde alım talimatı verilebilir. Katılma payları sadece fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tevfik ERASLAN 02.08.2022 Rota Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür (2021-Devam), İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2013-2021) Düzey 3/Türev
Özcan TÜRKAKIN 02.08.2022 Rota Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi(2021-Devam), İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (2018-2022)
Ali Emrah YÜCEL 02.08.2022 Rota Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı (2021-Devam), İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-31.12.2021) Düzey 3/Türev
Tufan BOLKAN 02.08.2022 Başkent Menkul Değerler A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı (1991-Devam), Tudas Tarımsal Sanayi Ürünler A.Ş /Yönetim Kurulu Başkanı (1999-Devam)
Çağrı EROLSUN 02.08.2022 Başkent Menkul Değerler A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi (2021-Devam), VLM Yapı Sistemleri Yatırım A.Ş. / Yönetici (2021- Devam), TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim A.Ş. / Gen. Müd. Yrd. (2020-2021), ERS İstanbul Yapı ve Tic. A.Ş. / Genel Müdür (2017-2020)
Murat Onuk 17.01.2024 Arz Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetici Ortak (2016-Devam)
Bahar Akın 17.01.2024 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş./Araştırma Bölüm Bşakanı(2016-Devam)
Defne Olcay 17.01.2024 Schmid Pekintaş Enerji / İş Geliştirme Müdürü (2021-Devam)

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (03.01.2021-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-31.12.2021) 22 Düzey 3/Türev




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241154


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