***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriBorsa İstanbul?da işlem gören şirketlerin hisse senetleri ana varlık sınıfı olmak üzere, çeşitli varlıklarda uzun ve kısa pozisyonlar almak suretiyle yatırımcısına uzun vadede yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler Tebliğ?in 4. maddesinde tanımlananların tamamından, bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul?da işlem gören hisse senetlerinden oluşacak ve ana yönetim stratejisi gereği net uzun hisse senedi pozisyonu taşınacaktır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252935BIST