***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.02.2024 12:52
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün sürekli olarak en az %51?i BIST?te işlem gören hisse senetlerinden oluşur. 6
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tuğçe Çelikyürek Operasyon Müdürü 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
Kerem Aksoy Yatırım Danışmanı/Direktör 0212 950 0962 kerem.aksoy@rotaportoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252943
BIST
'
15:299.173
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 110,94
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.196
15:2931,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0272
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
15:2933,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0790
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
15:292.037,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,41
|Açılış
|: 2.037,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler15:22
|ISYAT
|12,10
|59.213.654
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|212.409.558
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|82.846.058
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|4.777.267
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|125.166.820
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|697.372.038
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|3.243.725
|% -9,98
|
|ERSU
|29,08
|60.550.856
|% -7,03
|
|KARTN
|115,00
|372.112.122
|% -6,96
|
|SNPAM
|82,20
|3.760.707
|% -6,06
|
|EREGL
|45,96
|8.785.343.423
|% -2,00
|
|THYAO
|280,75
|5.722.504.823
|% 1,72
|
|PGSUS
|864,50
|5.152.927.129
|% 1,05
|
|MIATK
|75,45
|3.479.710.079
|% 5,89
|
|GUBRF
|197,70
|3.364.395.412
|% 8,39
|
|EREGL
|45,96
|8.785.343.423
|% -2,00
|
|ISCTR
|11,07
|1.586.719.499
|% 1,00
|
|EKGYO
|11,48
|1.581.347.369
|% 2,96
|
|YKBNK
|23,24
|2.219.866.627
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,47
|499.815.732
|% 0,74
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2244
|31,2279
|% 0,08
|
|Euro
|33,9122
|33,9370
|% 0,25
|
|Sterlin
|39,3805
|39,5779
|% -0,01
|
|Frank
|35,3278
|35,5406
|% -0,12
|
|Riyal
|8,3012
|8,3428
|% 0,08
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|882,96
|883,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,21
|940,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,06
|82,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,94
|2.029,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:22
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-
15:37MOBTL
Yüzde 4.57 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 262, 344 adet işlem
-
15:36CRFSA
Yüzde 7.53 oranında artışla 151.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 239, 168 adet işlem
-
15:35EMNIS
Yüzde 9.00 oranında artışla 196.20 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 937 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 9, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 84, 357.00 milyon TL de
-
15:34KONYA
Yüzde 6.78 oranında artışla 9, 612.50 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 144 adet işlem