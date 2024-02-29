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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.02.2024 12:52
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün sürekli olarak en az %51?i BIST?te işlem gören hisse senetlerinden oluşur. 6

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tuğçe Çelikyürek Operasyon Müdürü 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
Kerem Aksoy Yatırım Danışmanı/Direktör 0212 950 0962 kerem.aksoy@rotaportoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252943


BIST
GÜNCEL HABERLER




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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:299.173
Değişim :  1,22% |  110,94
Açılış :  9.100  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.089 En Yüksek
9.196
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 12,10 59.213.654 % 10,00  
SKYMD 11,89 212.409.558 % 9,99  
LMKDC 28,66 82.846.058 % 9,98  
SUMAS 421,50 4.777.267 % 9,98  
BMSCH 26,26 125.166.820 % 9,97  
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15:22 Alış Satış %  
Dolar 31,2244 31,2279 % 0,08  
Euro 33,9122 33,9370 % 0,25  
Sterlin 39,3805 39,5779 % -0,01  
Frank 35,3278 35,5406 % -0,12  
Riyal 8,3012 8,3428 % 0,08  
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15:22 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,32 22,36 % 0,66  
Platin 882,96 883,79 % 0,66  
Paladyum 936,21 940,04 % 0,66  
Brent Pet. 82,06 82,06 % 0,66  
Altın Ons 2.028,94 2.029,22 % 0,66  
Seans Raporu 15:22
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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