***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.03.2024 19:16
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685 2,50
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tuğçe Çelikyürek Operasyon Müdürü 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
Kerem Aksoy Yatırım Danışmanı/Direktör 0212 950 0962 kerem.aksoy@rotaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263444
BIST
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18:008.807
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,66
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
18:0032,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1004
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2779
En Düşük
32,1073
18:0035,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2627
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
18:002.273,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 20,50
|Açılış
|: 2.273,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AGROT
|39,16
|852.715.874
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|99.822.031
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.407.959.217
|% 10,00
|
|TETMT
|13.200,00
|47.293.640
|% 10,00
|
|YKSLN
|23,10
|107.688.171
|% 10,00
|
|DERHL
|9,36
|42.991.650
|% -10,00
|
|PEKGY
|11,44
|1.192.551.444
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|13.394.370
|% -9,99
|
|BRKSN
|47,98
|67.838.879
|% -9,98
|
|SODSN
|225,30
|11.671.892
|% -9,97
|
|THYAO
|282,75
|8.661.406.273
|% -0,88
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ASELS
|55,70
|3.824.808.608
|% 5,09
|
|YKBNK
|26,42
|3.671.514.267
|% -0,83
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ZOREN
|5,51
|1.882.941.170
|% 1,29
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|EKGYO
|9,43
|1.854.121.089
|% 1,18
|
|AKFGY
|2,14
|320.552.860
|% 4,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2652
|32,2720
|% 0,31
|
|Euro
|35,1089
|35,1318
|% 0,77
|
|Sterlin
|41,0294
|41,2351
|% 0,29
|
|Frank
|35,8882
|36,0681
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6688
|8,7123
|% 0,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,52
|24,55
|% 0,66
|
|Platin
|897,50
|898,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,51
|976,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,46
|85,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,64
|2.191,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59INGRM
Yüzde 5.86 oranında artışla 596.00 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 231 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.13 ) 9, 531
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17:58XU100
Endeks 8, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 78, 057.00 milyon TL de
-
17:58HDFGS
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 381, 205 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 6.85 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 531, 656 adet işlem