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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.03.2024 19:17
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00438 1,60

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tuğçe Çelikyürek Operasyon Müdürü 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
Kerem Aksoy Yatırım Danışmanı/Direktör 0212 950 0962 kerem.aksoy@rotaportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263445


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BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGROT 39,16 852.715.874 % 10,00  
ERSU 45,56 99.822.031 % 10,00  
GUBRF 166,10 2.407.959.217 % 10,00  
TETMT 13.200,00 47.293.640 % 10,00  
YKSLN 23,10 107.688.171 % 10,00  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,2659 32,2722 % 0,31  
Euro 35,1119 35,1387 % 0,79  
Sterlin 41,0294 41,2351 % 0,29  
Frank 35,8882 36,0681 % 0,13  
Riyal 8,6692 8,7126 % 0,30  
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18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,53 24,57 % 0,66  
Platin 898,73 899,18 % 0,66  
Paladyum 982,32 984,65 % 0,66  
Brent Pet. 85,44 85,44 % 0,66  
Altın Ons 2.191,99 2.192,35 % 0,66  
Seans Raporu 18:00
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