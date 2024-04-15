***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.ISIN Kodu TRYROTP00489Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7 YılFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi büyüme ve katma değer üretme potansiyeli yüksek, operasyon, üretim, satış performansının güçlendirilmesi ve/veya mali yapısının kuvvetlendirilmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edebilecek ve ihracat potansiyeli olan üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir. Fon, bu suretle girişim şirketlerinin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.Fon?un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, bilişim, teknoloji, gıda, sağlık, ulaştırma, otomotiv, imalat, tüketim ürünleri, perakende, hizmet ve tarım sektörleridir. Diğer taraftan yatırım komitesi tarafından uygun görülmesi halinde Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Fon girişim şirketlerine doğrudan ve/veya Tebliğ?de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşlar vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı ve/veya pay devri yoluyla ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğ?de tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketlere ortak olabilir.Fon, Tebliğ?de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.Fon, Tebliğ?de tanımlana özel amaçlı şirketler ve/veya kolektif yatırım amacıyla yurt dışında kurulu kuruluşların borçlanma araçlarına ve/veya bunların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir.Fonun toplam değerinin en az %80'i bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşmaktadır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. İhraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren 15 günlük süre kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları 15 günlük sürenin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 pay 1 TL değer üzerinden gerçekleştirilir. Kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi dışında, aşağıda belirtilen katılma payı alım satımına esas fiyat hesaplama günlerinde saat 13:30?a kadar iletilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. - Fon ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her gün, - Fon ihraç tarihini takip eden 60 günden sonraki 3 yıl boyunca her Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15?inde. Katılma payı alım talimatları, yukarıda yer alan tarihlerde hesaplanan ve bir sonraki iş günü açıklanan fiyat üzerinden açıklama tarihinde gerçekleşecektir. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Rota Portöy Yönetimi A.Ş. 1Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 26.10.2021 34 Düzey 3/TürevFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Emrah Yücel 12.09.2022 Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (03.01.2021-Devam) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-31.12.2021) 22 Düzey 3/Türevİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul 0212 950 0950 0212 950 0955 info@rotaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaTuğçe Çelikyürek Operasyon Müdürü 0212 950 0958 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.trKerem Aksoy Yatırım Danışmanı/Direktör 0212 950 0562 kerem.aksoy@rotaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271988BIST