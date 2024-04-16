***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. İhraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren ilk 30 iş günlük süre kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları 30 iş günlük sürenin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 pay 1 TL değer üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay değeri (alım/satıma esas fiyat) ilk talep toplama dönemi bitiş tarihini takip eden 60 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 3 yıl boyunca her ayın 15'inde hesaplanır. Bu tarihlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Fon katılma payı satın alınması (devir işlemleri hariç) kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi dışında yalnızca alım/satıma esas fiyat üzerinden mümkündür. Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Rota Portöy Yönetimi A.Ş. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272568BIST