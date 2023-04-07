***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2023 14:10
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,57
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,57
Varsa İade Tutarı (TL)
3267,11
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3267,11
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
66478,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 56,49
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,49
- Kurucu (%)
% 62,22
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,78
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,53
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,07
d) Diğer Giderler (%)
% 14,91
Açıklamalar
31.03.2023 Dönemi
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133505
BIST
16:264.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 27,65
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2619,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2621,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:261.243,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.786.482.861
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.075
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.195.565
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.321.860
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.441.508
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,52
|111.091.132
|% -7,15
|
|POLTK
|2.070,60
|25.125.667
|% -6,07
|
|DITAS
|27,64
|15.485.971
|% -4,69
|
|KGYO
|49,80
|11.522.608
|% -3,86
|
|THYAO
|127,50
|2.130.914.463
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,68
|1.912.254.995
|% 1,31
|
|ASTOR
|58,05
|1.830.335.014
|% -1,19
|
|GESAN
|74,35
|1.786.482.861
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.505.448.705
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.217.019.487
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,16
|1.361.132.275
|% 1,07
|
|KOZAL
|21,68
|1.912.254.995
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.685.875
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.993.758
|% -0,40
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2400
|19,2516
|% 0,00
|
|Euro
|20,9511
|21,0732
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,8062
|23,9256
|% -0,25
|
|Frank
|21,1411
|21,2685
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1164
|5,1421
|% 0,04
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,80
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.526
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.164
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|