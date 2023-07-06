***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanRota Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım FonuYeni UnvanRota Portföy Yönetimi A.Ş. TSL Gayrimenkul Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi03/07/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2023 E-12233903-315.04-38697 sayılı izin yazısı ile fon unvanı "Rota Portföy Yönetimi A.Ş. TSL Gayrimenkul Yatırım Fonu" olarak değişmiş ve bu husus 03.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166536BIST