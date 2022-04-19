***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 18:24
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Fortis Serbest (TL) Özel Fon'un katılma payları ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-20435 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Rota Portföy Fortis Serbest (TL) Özel Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022165
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0468
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05920,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,42
|Açılış
|: 920,94
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|322.978.220
|% 9,99
|
|AYEN
|15,87
|24.906.824
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.700.938
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.298
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.579.739
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.731.675
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.221.965
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.502.084
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.799.638.164
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.656.520.771
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.862.238.872
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.584.475.945
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.216.824.120
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.443.586.706
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.644.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.584.475.945
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.406.160
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.656.520.771
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6633
|14,6680
|% 0,21
|
|Euro
|15,8294
|15,8408
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0002
|19,0955
|% 0,06
|
|Frank
|15,3828
|15,4755
|% -0,32
|
|Riyal
|3,8983
|3,9179
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-25,70
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-8,86
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,54
|