***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 18:26
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Ege Serbest Özel Fon'un katılma payları ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-20435 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Rota Portföy Ege Serbest Özel Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022166
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0267
|Açılış
|: 21,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,6800
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0500
|Açılış
|: 11,8556
|
|Önceki Kapanış
|: 12,1803
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05921,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,24
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|322.978.220
|% 9,99
|
|AYEN
|15,87
|24.906.824
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.700.938
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.298
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.579.739
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.731.675
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.221.965
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.502.084
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.799.638.164
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.656.520.771
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.862.238.872
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.584.475.945
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.216.824.120
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.443.586.706
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.644.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.584.475.945
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.406.160
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.656.520.771
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6612
|14,6633
|% 0,18
|
|Euro
|15,8318
|15,8440
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,9999
|19,0951
|% 0,05
|
|Frank
|15,3886
|15,4813
|% -0,28
|
|Riyal
|3,8986
|3,9181
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-10,43
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,32
|