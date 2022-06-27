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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.06.2022 18:56
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon'un katılma payları ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-22878 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. 
Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon' izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039525


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