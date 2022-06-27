***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRota Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon'un katılma payları ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-22878 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon' izahnamesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039525BIST