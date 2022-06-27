***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.06.2022 18:57
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy CS Serbest Özel Fon'un katılma payları ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23160 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Rota Portföy CS Serbest Özel Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039527
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5606
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,3238
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
18:0517,5584
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,2688
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
18:05968,25
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -23,85
|Açılış
|: 968,25
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5483
|16,5551
|% -1,95
|
|Euro
|17,5093
|17,5328
|% -1,65
|
|Sterlin
|20,2411
|20,3426
|% -2,00
|
|Frank
|17,2398
|17,3436
|% -1,76
|
|Riyal
|4,3970
|4,4191
|% -1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-3,88
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-23,07
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.428
|6.589
|-273,00
|
|Yarım
|3.156
|3.223
|-133,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.611
|-67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem