***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.10.2022 15:21
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Trustlife Ventures Lab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi paylarının %100'üne tekabül eden kısmı 06.10.2022 tarihinde Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073081
BIST
15:363.926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 45,59
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:3618,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0135
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:3618,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0581
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:36976,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,34
|Açılış
|: 976,72
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:34
|MRSHL
|300,30
|27.155.200
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|188.934.421
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.614.671
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.798.756
|% 9,98
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,23
|20.227.057
|% -5,71
|
|VKING
|8,40
|3.206.471
|% -4,55
|
|ISSEN
|45,26
|83.977.955
|% -3,95
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|98,90
|5.689.735.280
|% 1,54
|
|YKBNK
|9,93
|4.033.063.202
|% 2,06
|
|AKBNK
|16,05
|3.619.410.553
|% 2,16
|
|HALKB
|8,93
|3.347.412.611
|% 4,81
|
|TUPRS
|370,50
|3.026.539.954
|% 2,92
|
|EKGYO
|4,54
|2.354.932.131
|% 2,02
|
|YKBNK
|9,93
|4.033.063.202
|% 2,06
|
|HALKB
|8,93
|3.347.412.611
|% 4,81
|
|VAKBN
|9,12
|2.877.898.756
|% 6,05
|
|ISCTR
|10,17
|2.836.813.299
|% 0,69
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5712
|18,5837
|% -0,07
|
|Euro
|18,2136
|18,2279
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,9159
|21,0208
|% 0,75
|
|Frank
|18,4751
|18,5864
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,03
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|5,48
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.653
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.242
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,16
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|1,32
|
Seans Raporu
15:34
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15:49GZNMI
Yüzde 5.14 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 247 adet işlem
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15:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 29 artarak (% 1.23 ) 4, 311
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15:48XU100
Endeks 3, 931 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 63, 965.00 milyon TL de
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15:48YEOTK
Yüzde 9.68 oranında artışla 61.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 791, 248 adet işlem
-
15:47ORGE
Yüzde 9.56 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 015, 212 adet işlem