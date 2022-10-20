***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTrustlife Ventures Lab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi paylarının %100'üne tekabül eden kısmı 06.10.2022 tarihinde Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073081BIST