***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOdeabank A.Ş.'nin katılma paylarının alım satımına aracılık ettiği fonlara ilişkin kampanya hakkında duyuru metni ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092010BIST