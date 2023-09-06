***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.09.2023 14:57
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.09.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-41663 sayılı yazısı doğrultusunda Şirketimiz'in sermaye artırımı başvurusu olumlu karşılanmış olup
19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca?
Sermaye artırımına ve Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8. maddesinin yeni şekline ilişkin yönetim kurulu kararı ekte kamunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192080
BIST
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16:438.252
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,21
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
16:4326,8105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0407
|Açılış
|: 26,8300
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|Önceki Kapanış
|: 26,7950
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26,8406
En Düşük
26,4038
16:4328,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1032
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
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28,9526
En Düşük
28,4686
16:431.658,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.658,94
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|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
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1.662,44
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler16:41
|EGEEN
|7.909,00
|729.275.752
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|201.686.512
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|81.040.499
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|43.738.667
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|532.300.149
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|40.285.223
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|2.678.872
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|393.010.799
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|2.532.077
|% -9,92
|
|EMNIS
|57,10
|1.126.268
|% -8,05
|
|ASELS
|40,78
|7.732.601.826
|% 5,92
|
|EREGL
|46,74
|7.320.319.110
|% 1,61
|
|IZENR
|73,80
|7.083.761.817
|% 2,79
|
|EKGYO
|9,30
|6.067.860.286
|% -1,48
|
|ISCTR
|24,52
|5.801.300.970
|% 3,99
|
|EKGYO
|9,30
|6.067.860.286
|% -1,48
|
|YKBNK
|17,10
|4.925.308.015
|% -0,23
|
|ISCTR
|24,52
|5.801.300.970
|% 3,99
|
|HALKB
|14,89
|2.958.146.025
|% 1,36
|
|ASELS
|40,78
|7.732.601.826
|% 5,92
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8115
|26,8170
|% 0,18
|
|Euro
|28,8064
|28,8144
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,5156
|33,6836
|% -0,02
|
|Frank
|29,9712
|30,1517
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1289
|7,1646
|% 0,23
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,01
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|2,14
|
|Cumhuriyet
|11.259
|11.429
|-16,00
|
|Tam
|11.030
|11.118
|-26,00
|
|Yarım
|5.532
|5.580
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.790
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,98
|20,00
|-0,27
|
|B. Petrol
|89,98
|89,98
|-0,06
|
Seans Raporu
16:41
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16:56ISGSY
Yüzde 9.97 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 284, 893 adet işlem
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16:55XU100
Endeks 8, 238 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 133, 204.00 milyon TL de
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16:55EGPRO
Yüzde 6.03 oranında artışla 142.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 716 adet işlem
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16:52ALCAR
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 791.60 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 217 adet işlem
-
16:51ISSEN
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 887, 363 adet işlem