***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.09.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-41663 sayılı yazısı doğrultusunda Şirketimiz'in sermaye artırımı başvurusu olumlu karşılanmış olup19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca?Sermaye artırımına ve Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8. maddesinin yeni şekline ilişkin yönetim kurulu kararı ekte kamunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192080BIST