***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07/02/2024 tarih ve E-12233903-350.05.01-49218 sayılı olumlu görüşüne istinaden , Şirketimizin 20/02/2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulu kararları 05/03/2024 tarih ve 11036 sayılı gazetesi ile tescil edilmiştir.Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/02/2024 tarihinde tehir edildiğinden, ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20/02/2024 tarihinde saat 13:00'te, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok N 175 İç Kapı N 32 Şişli, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.02.2024 tarih ve E-90726394-431.03-0094127921 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller'in gözetiminde yapılmıştır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in 30.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet payın, 12.375.000 adet payının asaleten, 17.625.000 adet payının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tevfik ERASLAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tevfik ERASLAN'ın seçilmesine, tutanak yazmanı seçilmemesine oy birliği ile karar verildi.2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.3. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/02/2024 tarihli ve E-12233903-350.05.01-49218 sayılı olumlu görüş ("SPK Olumlu Görüşü") doğrultusunda, Şirket'in 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 33.333.332,00 TL'ye artırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Şirketimiz pay sahiplerinden Tevfik ERASLAN, Uğur AYAYDIN, Evren ÜÇOK ve Ali Emrah YÜCEL Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca sermaye artırımından doğan rüçhan haklarından feragat ettiğini beyan etmiş olup bu doğrultuda rüçhan haklarından feragat dilekçesi düzenlendiği görülmüştür. Artırılan 3.333.332,00 TL'nin(i) 1.666.666,00 TL'si Murat Çetinkaya tarafından her türlü muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden emisyon primli (=çıkarma primli) olarak taahhüt edilmiş, 1.666.666,00 TL nominal tutar ve 27.240.655,77 TL emisyon primi (=çıkarma primi) olmak üzere, toplam 28.907.321,77 TL sermaye artırımının tescil tarihinden önce Şirket'e nakden ödenmiştir.(ii) 1.333.333,00 TL'si Özhan Olcay tarafından her türlü muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden emisyon primli (=çıkarma primli) olarak taahhüt edilmiş, 1.333.333,00 TL nominal tutar ve 21.792.527,89 TL emisyon primi (=çıkarma primi) olmak üzere, toplam 23.125.860,89 TL sermaye artırımının tescil tarihinden önce Şirket'e nakden ödenmiştir.(iii) 333.333,00 TL'si Defne Olcay tarafından her türlü muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden emisyon primli (=çıkarma primli) olarak taahhüt edilmiş, 333.333,00 TL nominal tutar ve 5.448.127,89 TL emisyon primi (=çıkarma primi) olmak üzere, toplam 5.781.460,89 TL sermaye artırımının tescil tarihinden önce Şirket'e nakden ödenmiştir.Söz konusu paylar ilgili pay sahiplerine tahsisli olarak ihraç edilmiştir. İşbu sermaye artırımı sonrası Şirketimiz pay sahipliği yapısı ve pay grupları aşağıdaki gibidir:Pay Sahibi Sermaye (TL) Adedi Pay Yüzdesi Pay GrubuTevfik Eraslan 11.625.000 11.625.000% 34,875 AUğur Ayaydın11.625.000 11.625.000% 34,875 BEvren Üçok 6.000.000 6.000.000%18,- CMurat Çetinkaya 1.666.666 1.666.666% 5,- DÖzhan Olcay 1.333.333 1.333.333% 4,- DDefne Olcay 333.333 333.333% 1,- DAli Emrah Yücel 375.000 375.000% 1,125 AAli Emrah Yücel 375.000 375.000% 1,125 BToplam 33.333.332 33.333.332% 100Bu kapsamda, SPK Olumlu Görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 09/02/2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00093849358 sayılı izin doğrultusunda, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.(Ek-1'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı tutanağa eklenmiş, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.)4. Şirketimiz mevcut Yönetim Kurulu Üyesi ******************************* adresinde mukim, Türkiye uyruklu, ************* T.C. Kimlik Numaralı Ebru Temizer'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve 30/03/2025 tarihine kadar görev yapmak üzere ***************************** adresinde mukim, Türkiye uyruklu, ************* T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Nuri Toker'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşülmüş ve Yönetim Kurulu üyelerinden Türkiye Uyruklu ********** T.C. Kimlik Numaralı, ************************************** adresinde ikamet eden Tevfik Eraslan'a aylık brüt *********** TL tutarında huzur hakkı, Türkiye Uyruklu ************** T.C. Kimlik Numaralı, ************************* adresinde ikamet eden Özcan Türkakın'a aylık brüt *********** TL tutarında huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir.6. Dilek ve temennilerden sonra gündemde müzakere edilecek başkaca konu kalmadığı anlaşıldığından, Toplantı Başkanı huzurunda toplantıya son verilerek işlemlerin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257417BIST