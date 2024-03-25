***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2024 16:42
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 20.03.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiş olup toplantu tutanağı kamuoyu bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262054
BIST
'
17:209.119
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 7,10
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:2032,1483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1804
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:2034,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2775
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8918
En Düşük
34,5419
17:202.252,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,27
|Açılış
|: 2.252,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:18
|JANTS
|374,00
|1.722.065.792
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|64.341.710
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.678.050
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.547.508
|% -9,91
|
|PKART
|82,85
|151.863.598
|% -9,55
|
|RALYH
|122,00
|86.906.777
|% -8,82
|
|THYAO
|287,25
|11.726.315.928
|% -1,37
|
|ISCTR
|11,56
|8.004.596.869
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,34
|5.807.994.094
|% 2,63
|
|AKBNK
|46,52
|4.684.224.842
|% 1,53
|
|KCHOL
|200,30
|4.392.712.013
|% 2,82
|
|ISCTR
|11,56
|8.004.596.869
|% 4,90
|
|YKBNK
|27,34
|5.807.994.094
|% 2,63
|
|ODAS
|9,39
|1.974.548.572
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,87
|1.520.881.484
|% -1,60
|
|PETKM
|23,78
|2.809.359.578
|% 3,66
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1431
|32,1480
|% 0,56
|
|Euro
|34,8408
|34,8585
|% 0,74
|
|Sterlin
|41,0362
|41,2419
|% -0,53
|
|Frank
|36,1545
|36,3357
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,86
|% 0,66
|
|Platin
|911,23
|912,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,35
|1.024,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,92
|85,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,84
|2.180,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33DOBUR
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 182.00 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 415 adet işlem
-
17:32DGATE
Yüzde 5.41 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 596, 279 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KOZAL, FROTO
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 6 artarak (% 0.17 ) 8, 044
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, PSDTC, DERIM, VRGYO, CMBTN, RYSAS, AKENR, ZOREN, KENT, CANTE