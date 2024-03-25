***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 20.03.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiş olup toplantu tutanağı kamuoyu bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262054BIST