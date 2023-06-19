Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

19.06.2023 17:34
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/06/2023 tarih ve E-12233903-315.04-38697 sayılı izin doğrultusunda
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzüğünün başlık ile 1.1., 1.2., 2.1., 5.2. ve 8.1. maddeleri ve Fonu ihraç belgesinin başlık ile "Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı", "Fon Unvanı", "Portföy Yöneticilerine İlişkin Bilgi", "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi", "Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi", "Fonun Yatırım Stratejisine ve Amacına İlişkin Esaslar", "Dışarıdan Alınan Hizmetlere (Değerleme, Hukuki Danışmanlık vb) İlişkin Bilgi", "Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar", "Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar", "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar", "Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş", "Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları", "Katılma Paylarının Satışı ve Fona İadesinde Giriş Çıkış Komisyonu Uygulanıp/Uygulanmayacağı Hakkında Bilgi" ve "Fon'un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler (Gayrimenkul Yatırımları ve Portföyün Sermaye Piyasası Araç ve İşlemlerinden Oluşan Bölümü İçin Kurucunun Yönetim Kurulu Kararına Bağlanmış Risk Limitlerine İlişkin Bilgiler)" bölümleri tadil edilmiştir.
Değişikliklerin konusunu içeren Duyuru Metni ektedir.
Değişiklikler 20/06/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160028


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.269
Değişim :  -3,77% |  -206,17
Açılış :  5.485  
Önceki Kapanış :  5.475  
En Düşük
5.269 En Yüksek
5.485
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 41,58 18.519.492 % 10,00  
INGRM 643,70 11.707.801 % 10,00  
KONKA 38,74 146.361.878 % 9,99  
MACKO 77,05 33.426.915 % 9,99  
FORTE 17,73 27.895.602 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 23,5992 23,6217 % 0,03  
Euro 25,7582 25,7735 % -0,25  
Sterlin 30,0754 30,2262 % -0,35  
Frank 26,2291 26,3871 % -0,34  
Riyal 6,2740 6,3055 % -0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 -7,35  
Altın Gr. 1.480 1.480 -6,60  
Cumhuriyet 9.713 9.860 -129,00  
Tam 9.667 9.925 -114,39  
Yarım 4.726 4.842 -42,00  
Çeyrek 2.363 2.421 -21,00  
Gümüş.Ons 23,96 23,98 -0,22  
Gümüş Gr. 18,16 18,18 -0,20  
B. Petrol 76,09 76,09 -0,52  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru