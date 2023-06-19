***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/06/2023 tarih ve E-12233903-315.04-38697 sayılı izin doğrultusundaRota Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzüğünün başlık ile 1.1., 1.2., 2.1., 5.2. ve 8.1. maddeleri ve Fonu ihraç belgesinin başlık ile "Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı", "Fon Unvanı", "Portföy Yöneticilerine İlişkin Bilgi", "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi", "Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi", "Fonun Yatırım Stratejisine ve Amacına İlişkin Esaslar", "Dışarıdan Alınan Hizmetlere (Değerleme, Hukuki Danışmanlık vb) İlişkin Bilgi", "Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar", "Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar", "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar", "Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş", "Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları", "Katılma Paylarının Satışı ve Fona İadesinde Giriş Çıkış Komisyonu Uygulanıp/Uygulanmayacağı Hakkında Bilgi" ve "Fon'un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler (Gayrimenkul Yatırımları ve Portföyün Sermaye Piyasası Araç ve İşlemlerinden Oluşan Bölümü İçin Kurucunun Yönetim Kurulu Kararına Bağlanmış Risk Limitlerine İlişkin Bilgiler)" bölümleri tadil edilmiştir.Değişikliklerin konusunu içeren Duyuru Metni ektedir.Değişiklikler 20/06/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160028BIST